Кількість отримувачів субсидій може зрости на 1,5 мільйона - Герус

Зміна правил отримання субсидій на житлово-комунальні послуги, яка готується командою Президента Володимира Зеленського, дозволить збільшити кількість домогосподарств-субсидіантів на 1-1,5 мільйона.

Про це у Facebook написав представник Президента в уряді Андрій Герус.

"Станом на січень 2018 року, 6,9 млн домогосподарств користувалися субсидіями. У силу різних рішень та подій, станом на січень 2019 року, кількість субсидіантів була зменшена аж до 3,6 млн домогосподарств. Це вилилося у зниження платіжної дисципліни, збільшення боргів за житлово-комунальні послуги", - сказав Герус.

За його оцінками, мінімум 1-1,5 млн незабезпечених домогосподарств обґрунтовано мають право на субсидії.

"Ми зараз розробляємо відповідні зміни до правил отримання субсидій", - додав Герус.

Як повідомляв Укрінформ, у держбюджеті на 2019 рік на субсидії закладено 55 млрд грн, з яких 12 млрд грн українці мають отримати "живими коштами". Старт монетизації субсидій дали у березні 2019 року.