Кількість отримувачів субсидій може зрости на 1,5 мільйона - Герус
Про це у Facebook написав представник Президента в уряді Андрій Герус.
"Станом на січень 2018 року, 6,9 млн домогосподарств користувалися субсидіями. У силу різних рішень та подій, станом на січень 2019 року, кількість субсидіантів була зменшена аж до 3,6 млн домогосподарств. Це вилилося у зниження платіжної дисципліни, збільшення боргів за житлово-комунальні послуги", - сказав Герус.
За його оцінками, мінімум 1-1,5 млн незабезпечених домогосподарств обґрунтовано мають право на субсидії.
"Ми зараз розробляємо відповідні зміни до правил отримання субсидій", - додав Герус.
Як повідомляв Укрінформ, у держбюджеті на 2019 рік на субсидії закладено 55 млрд грн, з яких 12 млрд грн українці мають отримати "живими коштами". Старт монетизації субсидій дали у березні 2019 року.