Герус вибачився за свої слова про "тарифні" жарти Зеленського

Представник Президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус вибачився за свої слова про те, що Володимир Зеленський ніде напряму не обіцяв зниження тарифів на комунальні послуги для населення.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

“Хочу вибачитися за невдалу свою фразу про те, що “Зеленський жартував про зниження тарифів”. Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами. Звичайно, тарифи це болюча тема, а тому погана тема для жартів або необачних коментарів. Насправді, Президент Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення”, - зазначив Герус.

Але, наголосив він, це має відбуватися не спричинивши девальвації, додаткової інфляції чи економічної кризи. Робота над цим триває. Для деяких змін потрібен працездатний парламент та нові закони.

За словами Геруса, загалом це буде комплексний план, який складатиметься зі зниження тарифів там, де це можна зробити без негативних побічних ефектів, демонополізації енергетичних ринків, збільшення видобутку газу, та залучення для цього іноземних інвесторів.

Окрім того, зазначив представник Глави держави, має бути перегляд правил надання субсидій, оскільки є розуміння, що деякі категорії населення позбавлені субсидій несправедливо. Енергоефективність, термомодернізація житлового фонду та ріст доходів населення — також у планах.

Окрім того, додав він, важливим є стримування зростання тарифів, і така робота є як публічною, так і не публічною.

“Наша думка була що таке не можна робити, не маючи довіри та розуміння суспільства. Перед цим потрібно продемонструвати українцям тверді та справедливі дії регуляторів відносно енергетичних монополій, а також показати, що за розкрадання тарифних коштів наступає відповідальність. Наскільки я розумію, наша думка була врахована”, - підкреслив представник Президента в КМУ.

Раніше в інтерв'ю BIHUS.info в програмі "Он воно як" Герус сказав, що Володимир Зеленський ніде напряму не обіцяв зниження тарифів на комунальні послуги для населення.

До цього Герус додав, що Зеленський свого часу "жартував про високі тарифи", "жартував про Ротердам +", а люди "навіть у тих напівнатаках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити. Але обіцянок не було".