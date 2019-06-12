Зеленський жартував про високі тарифи, але нічого не обіцяв — Герус

Представник Президента України в Кабінеті Міністрів Андрій Герус каже, що Володимир Зеленський ніде напряму не обіцяв зниження тарифів на комунальні послуги для населення.

Про це він заявив в інтерв'ю BIHUS.info в програмі "Он воно як".

"Зеленський напряму ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча розуміє, що це є проблемою. Він говорив, що нам потрібно збільшувати видобуток газу, інвестувати, і коли ми припинимо імпортувати газ і розвиватимемо експорт, тоді вартість газу впаде в Україні на 20-30% відсотків, а може навіть і більше. Але прямої обіцянки знизити тарифи не давалося, щоб не виглядати популістично", - сказав Герус.

Відповідаючи на запитання, чи можуть бути знижені тарифи на комунальні послуги цього року, представник Президента зауважив, що не може цього сказати, бо не хоче давати популістських обіцянок. Ймовірно, за його словами, з 1 липня може відбутися певне зниження тарифів на газ, оскільки "там є прив'язка ціни для промисловості", "Нафтогаз" уже анонсував зниження ціни для промисловості з 1 червня, відповідно до 1 липня може бути певне зниження ціни і для населення", - сказав Герус.

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Він також зазначив, що Зеленський свого часу "жартував про високі тарифи", "жартував про Ротердам +", але прямих обіцянок (знизити тарифи - ред.) він дійсно не давав. "Звичайно люди навіть у тих напівнатаках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити. Але обіцянок не було", - підкреслив Герус.