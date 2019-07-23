Зеленський має швидко діяти та виправдати довіру виборців – австрійські ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський після переконливої перемоги його партії "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради тепер має почати швидко діяти і втілювати в реальність свої обіцянки, щоб виправдати довіру виборців.

Про це йдеться у статті впливової австрійської газети Die Presse, присвяченій достроковими парламентським виборам в Україні.

"Українців не можна назвати нерішучими. Спочатку у квітні вони обрали президентом недосвідченого у політиці Володимира Зеленського, а тепер його депутати отримають більшість в парламенті", - зазначає кореспондент газети Ютта Зоммербауер.

На переконання журналістки, вибором українців рухала недовіра: "Оскільки вони були незадоволені своїм власним становищем і оскільки вони вважали, що в їх країні до цього багато що пішло не так, вони проголосували за Зеленського і його команду".

"Ця суміш надії та фаталізму і перетворилася в сильний результат волевиявлення. Тепер немає часу, щоб його втрачати. Зеленський має швидко сформувати уряд. І серйозно ставитися до своїх заяв про боротьбу з корупцією, прозорість, близькість до громадян та економічний розвиток. Інакше з ним все скоро може статися так, як і з багатьма іншими політичними іконами, що впали перед ним", - зазначається у статті під заголовком "Ну, приступайте, пане Зеленський!".

При цьому, додає журналістка, шлях Зеленського буде нелегкий : його команда є розрізненою, змістовні лінії розпливчасті, а в опозиції будуть націонал-консервативні та проросійські люди.

Журналіст іншої центральної австрійської газети Der Standard Андре Баллін свою статтю, присвячену виборам до ВРУ, розпочав з конфлікту на Донбасі: вдень голосування в результаті підриву на міні біля Щастя загинули двоє військових, ще двоє отримали поранення. "Ескалація насильства є нагадуванням того, що Україна все ще далека від нормального стану. І це не випадково, що обраний у березні Володимир Зеленський встановлення миру в регіоні визначив своїм найважливішим завданням".

Дострокові вибори до Верховної ради повинні принести Зеленському більшість в парламенті, щоб втілювати свою політичну агенду. Автор вказує на результати екзитполу, згідно з яким "Слуга народу" з багатьма невідомими обличчями набирає близько 44%.

"Для Зеленського тепер буде важливим виправдати аванс довіри ", - зазначається у статті.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).