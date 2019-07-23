Компроміс Зеленського із Кремлем становитиме небезпеку і для Європи – Welt

Партія «Слуга народу» здобула вагомий результат на позачергових виборах до Верхової Ради України, що свідчить про її популярність у різних груп населення, однак цей фактор несе в собі небезпеку, причому для всієї Європи.

Така думка міститься в коментарі в німецькому виданні Die Welt.

«На відміну від багатьох популістських партій в Європі, Зеленський і його партія «Слуга народу» ... звертаються до дуже різних груп. Але це може становити небезпеку не тільки для України, а й для Європи», - пише Філіпп Фрітц.

Навіть якщо прихильники Зеленського, як правило, проєвропейські, то багато виборців «Слуги народу», які втомилися від війни на сході, проголосували за зміну, що вимагала б зближення з Росією, пояснює автор свою думку. Президент, ймовірно, відреагує на такий запит виборців своєю політикою.

«Якщо він відмовиться від послідовного ставлення свого попередника Петра Порошенка і вдасться до компромісу з Кремлем, то це теж загальноєвропейська проблема, оскільки це було б явною ознакою того, що переміщення кордонів по всій Європі веде до успіху. Путін мав би відчути себе заохоченим продовжувати закручувати спіраль ескалації», - вважає автор статті.

У ній зазначається, що «той факт, що Росія веде війну в Україні, ставить «Слугу народу» в ситуацію, в якій не опинялася жодна інша протестна партія в Європі (а це є саме протестна партія). Це, підкреслює автор, робить результат цих виборів таким важливим для всіх європейців.

В іншому вибори в Україні показали дві чіткі тенденції, які простежуються і в інших європейських країнах: з одного боку, все більше в політику вмішуються партії, які виникли з рухів, часто під керівництвом побічних учасників (останнім часом це спостерігалося в Словаччині, де до влади прийшла колишня антикорупційна активістка Зузана Капутова), з іншого, це популярність серед населення риторики проти «еліт».

Отже, українці хочуть нового початку, резюмує автор.