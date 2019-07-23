Амністії на Донбасі не буде – Разумков

Бойові дії на Донбасі повинні бути припинені, проте в рамках цього рішення жодна амністія учасників незаконних збройних формувань неприпустима, особливо для тих осіб, хто заплямував себе участю у військових злочинах.

Про це заявив лідер партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков 22 липня в ефірі телеканалу ICTV.

"Якщо ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном", – зазначив він.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про те, що Росія не дозволить миротворчій місії ООН увійти на Донбас до тих пір, поки Україна не амністує бойовиків, не закріпить особливий статус території в Конституції та не проведе вибори.