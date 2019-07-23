Місцеві вибори відбудуться у 2020 році — Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков спростував чутки про дострокові місцеві вибори у 2019 році.

Про це він сказав в ефірі каналу ICTV у понеділок, 22 липня.

"Я думаю, що вибори пройдуть в 2020 році, але все буде залежати від місцевих органів влади", - зазначив Разумков.

Він додав, що в партії незадоволені багатьма представниками на місцях. За його словами, більша частина органів влади працює неефективно та не відповідає тим викликам, які стоять перед державою.

Нагадаємо: чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.