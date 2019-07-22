"Голос" проти дострокових місцевих виборів

Укрінформ
Партія «Голос» не підтримує ідею проведення дострокових виборів до місцевих органів влади, оскільки вважає, що вони мають відбутися після того, як нові політичні сили у Верховній Раді покажуть свою роботу.

Про це заявила голова партії Юлія Клименко, повідомляє прес-служба політсили.

«Країна втомилася від виборів. Нам треба видихнути і спокійно подивитися, як працюватиме парламент наступні 12 місяців, і після цього приймати якісь рішення, в тому числі — щодо місцевих виборів. Ідею проведення дострокових місцевих виборів у 2019 році ми не підтримуємо. Партії — особливо, нові партії, які зайшли в парламент, — повинні показати себе, показати свою роботу. І місцеві вибори повинні вже відображати роботу нових сил у парламенті», — сказала Клименко.

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Вона також висловила сподівання, що новий парламент працюватиме весь відведений йому законом строк, «бо постійна зміна парламенту і балансу сил погано впливає на країну, на її економіку та громадян».

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський натякнув на можливість проведення дочасних місцевих виборів.

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