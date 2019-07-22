ЦВК порахувала 16,29% електронних протоколів

Центральна виборча комісія станом на 03.55 22 липня опрацювала 16,29% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами, партія "Слуга народу" набрала — 41,82%; "Опозиційна платформа - За життя" — 12,43%; ; "Європейська солідарність" - 8,64%; "Батьківщина" - 8,47%; “Голос” - 6,29%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, пройшли позачергові парламентські вибори.

За результатами національного екзит-полу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).