“Голос” пропонує створити в Раді IT-комітет

Команда політичної партії “Голос” вважає доцільним створити в структурі Верховної Ради окремий комітет, члени якого опікувалися би питання розвитку високих технологій як пріоритетної галузі.

Про це лідер політсили Святослав Вакарчук повідомив в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

“Ми за те, що був комітет... з питань високих технологій. На сьогодні це важлива галузь для України, вона розвивається дуже потужно. Ми можемо допомогти їй. Однак саме по собі створення окремого комітету нічого не дасть — треба розуміти, якими будуть його функції, чим він може допомогти”, — зазначив Вакарчук.

Коментуючи питання зменшення кількості профільних комітетів у парламенті, лідер “Голосу” підкреслив, що до нього "треба дуже уважно підійти”.

Як повідомляв Укрінформ, 16 травня Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект №6256 “Про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств”. Тоді ж депутати знову перенесли розгляд проекту закону №7550 “Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України.

За основу обидва документи були прийняті 5 квітня 2018 року.