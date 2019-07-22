Отримати державне фінансування можуть 11 партій — ЧЕСНО

Отримати державне фінансування можуть 11 політичних партій, серед яких і політсили, які не потраплять до Верховної Ради, але подолають на виборах двовідсотковий бар'єр.

Про це йдеться у публікації на сайті руху "Чесно".

"Нововведенням після цих виборів буде те, що державне фінансування матимуть і позапарламентські партії, які не потраплять до Верховної Ради, але здобудуть від 2% голосів виборців", - йдеться у публікації.

Як зазначається, загальна сума державного фінансування партій залежить від розміру прожиткового мінімуму та явки на виборах. Згідно з даними ЦВК, явка на цих виборах становила 14,7 мільйона виборців. Кожен виборець приносить до загального кошика державного фінансування 2% прожиткового мінімуму, або 38 гривень і 42 копійки. Саме від кількості голосів за конкретну партію залежить, скільки держкоштів вона одержить. Отже, загальний бюджет держфінансування партій у 2020 році сягатиме 565,5 мільйона гривень.

За даними руху "Чесно", 90% цієї суми, або 509 мільйонів, розподілять пропорційно до результатів на виборах між усіма партіями, що подолають бар'єр у 2%. Тобто переможець отримає найбільше, а партія, яка ледь долає 2%, – найменше.

"Згідно з нашим моделюванням, партія, яка здобуде 2%, у 2020 році одержить з бюджету близько 11 мільйонів гривень. Ще 10%, або 56,5 мільйона гривень, розподілять пропорційно (нарівно) між тими партіями, які пройдуть до парламенту й у своїх списках матимуть понад третину жінок (рахується саме за прохідним списком, а не за фракцією, до якої приєднаються мажоритарники)", - наголошується у публікації.

Зазначається також, що моделювання розподілу цих коштів рух "Чесно" робить відповідно до попередніх результатів виборів, оприлюднених на сайті ЦВК станом на 11:20 22 липня (опрацьовано понад 50% протоколів). При цьому наголошується, що результати ще не є остаточними й в окремих партій можуть збільшитися, а в деяких – опуститися нижче від 2%. Тому точний розподіл можна буде порахувати лише після оприлюднення офіційних результатів виборів.

Отже, як зазначається, на отримання держкоштів претендують 11 партій – 5 парламентських і 6 позапарламентських. Найменше отримають "Українська стратегія Гройсмана", ВО "Свобода" та "Партія Шарія". Усі вони можуть мати фінансування в розмірі приблизно 11,5-12,2 мільйона гривень. Найбільше держкоштів дістанеться партії "Слуга народу". Вона отримає приблизно 225,3 мільйона гривень. Додаткове фінансування за гендерною квотою майже подвоює розмір держфінансування "Голосу". До базової суми близько 34 мільйонів додадуться ще понад 28 мільйонів. Істотну надбавку одержить і "Європейська солідарність" – до базових майже 46 мільйонів партія отримає ще більш ніж 28 мільйонів за гендерною квотою.

"Державне фінансування партій досить поширене у світі й особливо у західних демократіях. Лише кілька країн Європи не мають державного фінансування в тій чи іншій формі", - йдеться у повідомленні.

При цьому закон майже не регулює питання, куди можна витрачати ці кошти, оскільки наявне в ньому формулювання "на статутну діяльність партій" можна трактувати надто широко. Єдине, на що заборонено витрачати ці кошти, — це ведення виборчої агітації, йдеться у публікації.

Фото: НБУ