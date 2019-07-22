Скільки грошей отримають партії, які подолали 2%

Якщо офіційні результати виборів підтвердять дані екзитполу, то державне фінансування отримають 11 партій, які отримали понад 2% голосів.

Про це пише Громадське.

За законом «Щодо запобігання і протидії політичній корупції», партії, які набрали на виборах понад 2%, отримають державне фінансування на свою діяльність і повинні звітувати про використання цих коштів.

Згідно з даними національного екзитполу, на виборах у Раду понад 2% набирають 11 партій, які і отримають гроші від держави в залежності від свого результату. Ці кошти партії отримуватимуть упродовж 5 років.

Зазначається, що найбільшу частку отримає президентська партія «Слуга народу» — 537 мільйонів гривень кожного року, тобто понад 2,5 мільярди за 5 років.

Далій йдуть: «Опозиційна платформа — за життя» — 141 млн за рік; «Європейська солідарність» — 109; «Батьківщина» — 93; «Голос» — 77; «Сила і честь» — 54; «Опозиційний блок» — 40; «Партія Шарія» — 38; «Радикальна партія Ляшка» — 34; «Українська стратегія Гройсмана» — 27; «Свобода» — 26.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, пройшли позачергові парламентські вибори.

За результатами національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).