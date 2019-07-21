Партія "Слуга народу" не формуватиме коаліцію з антиукраїнськими силами.

Про це журналістам у виборчому штабі партії розповів секретар Національної інвестиційної ради, кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання, з ким "Слуга народу" точно не піде в коаліцію, Арахамія відповів: "З непроукраїнськими силами - це точно. Ніякі "медведчуки" - ми з ними точно не будемо, просто тому, що це буде дуже погана ситуація".

Він додав, що найімовірніше, не буде також коаліції з партією Петра Порошенка "Європейська солідарність", оскільки "було багато бруду один на одного".

Водночас Арахамія сподівається, що "Слуга народу" сформує коаліцію з партією Святослава Вакарчука "Голос".

"Я сподіваюся, що вони наберуть необхідну кількість голосів, і ми з ними можемо увійти в коаліцію. Ціннісно ми кажемо про одні й ті ж речі, у нього, я так вважаю, один з найкращих списків", - сказав Арахамія.

Він додав, що з самим Вакарчуком можливість спільної коаліції у парламенті ще не обговорювали.

"Тому що просто немає сенсу вести перемовини, коли ви не знаєте, які в кого є позиції. Я думаю, вже завтра можна починати цей процес. Але ціннісно ми на одній стороні", - зазначив Арахамія.

За його словами, наразі "Слуга народу" закладає основні ідеї коаліційної угоди, але Арахамія підкреслює, що напрацьовувати її потрібно буде з коаліційними партнерами.

Основними пунктами коаліційної угоди, за словами Арахамії, є питання нацбезпеки і оборони.

"Усі знають, що у нас є країна-агресор, і ті, хто не визнає, що Росія - це не країна-агресор - це не наші коаліційні партнери взагалі", - підкреслив Арахамія.

Також, за словами Арахамії, у майбутній коаліційній угоді буде йтися про дерегуляцію бізнесу.