Столтенберг прокоментував можливий вступ України в НАТО

Питання вступу України до НАТО займе певний час.

Так Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю виданню The Cronicle Herald, відповідаючи на питання канадського журналіста про розширення Альянсу.

"Питання вступу України до НАТО займе певний час. Ми підтримуємо зусилля України на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи. Канада є частиною цього, Канада надзвичайно корисна для України, разом з іншими союзниками по НАТО, ми їм допомагаємо. Але суть полягає в тому, що саме Україна та 29 союзників НАТО вирішать питання членства України в альянсі. РФ не має права накладати вето на такий процес", - сказав Столтенберг.

За його словами, наразі Україна зосереджена на реформах, щоб відповідати стандартам НАТО, і до цього "має бути прикута головна увага".