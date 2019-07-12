У НАТО сказали, коли Столтенберг приїде до України

Візит генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга в Україну планується на кінець жовтня.

Про це директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова сказала під час презентації результатів дослідження позицій та планів українських партій, які мають найбільші шанси пройти у парламент, щодо співпраці України з ЄС та НАТО, включаючи виконання Угоди про асоціацію та проведення реформ, які підтримуються Альянсом.

"На кінець жовтня готується візит генерального секретаря НАТО до України. Якщо ми говоримо про робочий рівень співробітництва, то робота ведеться , представництво НАТО в Україні працює і співпраця відбувається щоденно у різних сферах. Ми намагаємося продовжувати просувати такі реформи, які вважаємо найбільш важливим для України", - сказала Маронкова.

Вона нагадала про те, що Україна ухвалила новий закон про національну безпеку у 2018 році, і тоді було запропоновано цілий пакет законів, які сприятимуть поліпшенню відносин із Альянсом, але поки ще не всі ухвалені. "Я дозволю собі прямо сказати, що їх треба затверджувати. Там ідеться і про реформу служби безпеки України", - сказала Маронкова. "Ми думаємо, що треба ще створити комітет у парламенті, який займався би наглядом за діяльністю безпекових структур в України", - додала вона.

Як повідомлялося, візит Північноатлантичної ради НАТО був раніше запланований на 9-10 липня, але його скасували. За словами віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, візит був перенесений у зв'язку з позачерговими виборами до Верховної ради.

Президент України Володимир Зеленський 4 червня на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі заявив, що Україна очікує візиту Північноатлантичної ради НАТО в Київ.