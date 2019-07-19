Порошенко: Необхідно вимагати розгортання місії ООН на всій окупованій території

Відновлення миру, якого прагнуть усі українці, можливе лише за умови виконання Росією чітких умов, серед яких і розгортання миротворчої місії ООН на всій окупованій території і повернення українсько-російського кордону під контроль українських прикордонників.

А єдиним шляхом здобуття надійної безпеки для України є вступ до НАТО і ЄС. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив у своєму відеозверненні.

"В Україні сьогодні не існує партії війни, як і ніколи до цього не було. Бо мир – головне, чого прагнуть усі українці. На цьому базовому інстинкті намагаються спекулювати реваншисти – "Окупаційна платформа", яку відверто підтримує Путін. Замість миру вони підсовують українцям капітуляцію. Днями був черговий круглий стіл на цю тему. Автономія для маріонеток Кремля і офіційний регіональний статус російської мови – це ще не саме небезпечне з того, що вони задумали. Мета їхня – "повернути" Україні Донбас так, щоби загарбати усю Україну, впливаючи на внутрішню та зовнішню політику, заблокувавши наш курс на вступ до ЄС та НАТО", – переконаний Порошенко.

Він підкреслив, що для України дорога до членства в Євросоюзі та НАТО – єдиний можливий шлях до надійної безпеки та тривалого миру. Бо лише тоді Росія залишить нас у спокої. "Бо за сімдесят років існування Альянсу ніхто не посмів напасти на жодну країну – його члена. Ось чому відсіч реваншистам та вступ до НАТО – головні стратегічні цілі "Європейської Солідарності", – наголосив лідер партії.

За його словами, міжнародний тиск на Москву залишається нашим головним інструментом.

"Тому делегація нашої партії щойно у Страсбурзі будувала проукраїнське лобі в новому Європарламенті. Ми тим самим допомагали і дипломатії, і новому президенту. Попри внутрішні дискусії, назовні маємо виступати єдиним фронтом… Відстоювати спільний національній інтерес, вищий за будь-який партійний егоїзм", – закликав Порошенко.

Він вважає позитивним той факт, що нова українська влада нарешті визнала безальтернативність Нормандського формату і Мінського процесу.

"Але дуже важливо у гонитві за швидким результатом не піддатися спокусі піти у фарватері викривленого розуміння Мінських домовленостей, яке постійно нав’язує Москва. Для відновлення миру Росія має виконати чіткі умови. Стале та всеохоплююче припинення вогню. Виведення всіх російських військ і техніки з України. Припинення постачання боєприпасів, повне роззброєння всіх терористичних незаконних збройних формувань. Зняття морської блокади Азовського моря та Керченської протоки, дотримання свободи судноплавства і звільнення моряків", – нагадав Порошенко.

Наступні кроки – розгортання миротворчої місії ООН на всій окупованій території і повернення українсько-російського кордону під контроль українських прикордонників. Лише після виконання усіх безпекових пунктів можливі місцеві вибори, які мають бути проведені відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ, а також за умови відновлення українського теле- та радіомовлення, – переконаний п’ятий президент України.

"Якщо Росія всього цього всього не виконує – посилення санкційного режиму. Саме за це висловився Європарламент в резолюції, яку ми лобіювали під час візиту до Страсбургу. Резолюція також вимагає звільнити усіх політв’язнів і заручників Кремля, які утримуються в Росії та на окупованих нею територіях. У списку – прізвища конкретних ста тридцяти людей. І окрема увага – нашим морякам. Вимога – чітка: відпустити їх негайно, без будь-яких попередніх умов", – наголосив лідер "Євросолідарності".

Він зазначив, що перші рішення Європарламенту зміцнюють переконаність українців у тому, що маємо всі шанси примусити Росії до врегулювання політико-дипломатичним шляхом. "Це – за умови нашої єдності всередині країні і координації зусиль з нашими партнерами в Євросоюзі, США, Канаді та іншими країнами", – додав Порошенко.