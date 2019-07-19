Кривонос: Аудит

Кривонос: Аудит "Укроборонпрому" може відновити довіру іноземних партнерів

Укрінформ
Міжнародний аудит - це можливість виявити й виправити недоліки у вітчизняному оборонному концерні, створити чітку і прозору схему взаємовідносин підприємств «Укроборонпрому».

Про це сказав заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос, йдеться на сайті РНБО.

"Аудит - це відновлення довіри наших іноземних стратегічних партнерів та запровадження ефективного інвестування. І саме так можна зрозуміти, куди і яким чином рухатися далі",- сказав Кривонос.

Він нагадав, що нещодавно головою наглядової ради «Укроборонпрому» було обрано Айвараса Абромавичуса - «потужну і харизматичну людину». «Ми постійно спілкуємося, і в нас є спільне розуміння, як досягти прогресу в розвитку концерну. Впевнений: під його керівництвом наглядова рада ефективно виконуватиме покладену на неї місію», - представник РНБО.

Відповідаючи на запитання щодо реформи державного оборонного замовлення, Кривонос повідомив, що заплановано зміни щодо відкритості інформації по держоборонзамовленню.

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«Над цим триває активна робота в Раді національної безпеки та оборони України. Секретар РНБО України Олександр Данилюк бере активну участь у цьому процесі, залучаючи іноземних та українських фахівців. Упевнений: з наступного року державне оборонне замовлення суттєво відрізнятиметься від цьогорічного», - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, новий глава Наглядової ради ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назвав проведення міжнародного аудиту фінансової діяльності головним завданням на найближчу перспективу.

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