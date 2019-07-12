Абромавічус: Рішення прийнято, шукаємо заміну главі Укроборонпрому

Нового керівника ДК "Укроборонпром" буде призначено протягом декількох тижнів.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив голова наглядової ради держконцерну Айварас Абромавічус.

"Політичне рішення про зміну керівника держконцерну Павла Букіна вже прийняте. Шукаємо йому заміну", - сказав Абромавічус.

Відповідаючи на запитання, коли буде призначено нового керівника, Абромавічус сказав: "Думаю протягом декількох тижнів".

Він повідомив, що претендента на посаду наглядова рада шукає самотужки - без конкурсу. "Разом зі мною до наглядової ради увійшли двоє людей, які мають хороше розуміння, що таке оборонний сектор, і кадрового потенціалу в ньому. Це Андрій Загороднюк і Давид Арахамія. Як мій радник працює Роман Бондар - один із найвідоміших рекрутерів у цій країні. Ми разом займаємося пошуком людей на топові позиції в концерні", - зазначив Абромавічус.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський змінив Наглядову раду "Укроборонпрому", призначивши до складу 12 червня Айвараса Абромавичуса, а 9 липня - Давида Арахамія і Андрія Загороднюка.

Таким чином, склад Наглядової ради наступний: Айварас Абромавічус (голова Наглядової ради), Ентоні Тетерів, Давид Арахамія і Андрій Загороднюк. Ще одна посада члена Наглядової ради, за квотою Кабміну, на сьогоднішній день вакантна.