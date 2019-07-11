Абромавичус вважає проведення аудиту головним завданнями для Укроборонпрому

Головними завданнями на найближчу перспективу для ДК "Укроборонпром" є проведення міжнародного аудиту своєї фінансової діяльності та здійснення реформ.

Про це йшлося під час засідання оновленого складу Наглядової ради концерну, йдеться у повідомленні Укроборонпрому під час якого було обрано її нового голову Айвараса Абромавичуса.

"Вважаю, що за останні декілька років "Укроборонпром" здійснив декілька успішних кроків у сфері реформування. Але, водночас, деякі інші українські державні компанії зробили більше. Тому в нас є багато завдань, які ми маємо виконати якнайшвидше. І одне з найбільш пріоритетних з них – проведення аудиту "Укроборонпрому", – заявив новообраний голова Наглядової ради.

Враховуючи обмежені кошти, що були виділені КМУ, та необхідність здійснення оперативного аналізу діяльності "Укроборонпрому", Наглядовою радою ухвалено рішення провести міжнародний аудит фінансової діяльності всіх підприємств Концерну за 2018-2019 роки.

Для обрання аудитора на електронному майданчику Prozorro буде створено нову позицію із закупівлі послуг, а визначення переможця тендеру відбудеться за процедурою "відкритих торгів". Очолить тендерний комітет із проведення міжнародного аудиту голова Наглядової ради Айварас Абромавичус.

"Ми очікуємо, що вже у вересні буде обрано переможця торгів, який розпочне аудит "Укроборонпрому". За нашими оцінками, він триватиме 6-9 місяців. Це дозволить отримати детальну інформацію щодо реального стану речей на кожному підприємстві Концерну. Водночас ми не можемо провести аудит, який охопить більший період. По-перше, якщо взяти для аналізу період з 2014, не кажучи вже про період з 2011 року, то результатів цього аудиту доведеться очікувати роками. По-друге, виділених урядом 32,5 млн грн на це просто не вистачає", – заявив Абромавичус.

Він додав, що після підсумків фінансового аудиту буде розпочато процедуру із проведення стратегічного аудиту та аудиту корпоративного управління – витрати на них буде запропоновано передбачити у проекті Держбюджету на 2020 рік.

У ході засідання Наглядової ради гендиректор концерну Павло Букін повідомив про досягнення щодо реформування "Укроборонпрому" за період 2018-2019 років. Зокрема, за цей час здійснено вагомі кроки з підвищення ефективності роботи підприємств концерну, запровадження принципів прозорості та максимальної відкритості оборонно-промислового комплексу загалом.

Так, у концерні наразі вже сформовано 5 виробничих кластерів та кластер спецекспортерів, що дозволило забезпечити чітку кооперацію між підприємствами, створити систему ефективного управління і взаємодії, та прискорити запровадження інноваційних технологій у виробництво.

Крім того, було завершено процес корпоратизації ДП "Ремонтний завод радіотехнічного обладнання" та ПАТ "Херсонський завод Судмаш".

Також перші 10 підприємств, які не спеціалізуються на виробництві оборонної продукції, були передані Концерном Фонду державного майна України, наразі щодо них очікується відповідне рішення уряду.

Наголошувалося, що головним негативним чинником, який сповільнює процес реформування Концерну, є обмеження законодавства, що зберегло у собі численні атавізми та рудименти часів СРСР.

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"Концерн є ініціатором змін у законодавстві, яке вже не перший рік блокує його реформування. "Укроборонпромом" розроблено та направлено до державних органів десятки ініціатив. Від деяких з них – залежить доля не лише "Укроборонпрому", а й всієї оборонної промисловості України. Йдеться про нову редакцію Закону України "Про державне оборонне замовлення", завдання якого зробити оборонні замовлення для української армії максимально відкритими. Ми говоримо про необхідність розблокування можливості корпоратизації деяких державних підприємств. Потребує перегляду порядок формування ціни на оборонну продукцію з боку Міністерства оборони України, який сьогодні не відповідає умовам сучасної економіки та є "спадком" СРСР. Ми виступаємо за зміну системи стандартизації, де досі використовуються застаріли ГОСТи 40-річної давнини. Однак, нажаль, ці ініціативи "загубились" у коридорах Верховної Ради та інших державних установ", – підкреслив Букін.

У свою чергу, Абромавичус запевнив, що Наглядова рада концерну буде збиратись якомога частіше та докладатиме максимум зусиль для якнайшвидшого вирішення основних проблемних питань реформування "Укроборонпрому".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський змінив склад Наглядової ради "Укроборонпрому", призначивши до неї 12 червня Айвараса Абромавичуса, а 9 липня – Давида Арахамію та Андрія Загороднюка.

Таким чином склад Наглядової ради наразі наступний: Айварас Абромавичус (Голова Наглядової ради), Ентоні Тетер, Давид Арахамія та Андрій Загороднюк. Ще одна посада члена Наглядової ради, яка належить до квоти Кабміну, на сьогодні є вакантною.