Гройсман: Започатковані урядом зміни потрібно довести до результату

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що започатковані урядом зміни щодо децентралізації, школи та соціальних програм, мають бути захищені й доведені до результату.

Про це Прем’єр заявив в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Урядовий портал.

"Започатковані урядом України зміни – фінансова і адміністративна децентралізація, Нова українська школа, соціальні програми – потрібно захистити, продовжити і довести до результату, який закладався на початку всіх процесів", - сказав Гройсман.

Він додав, що за кожну розпочату зміну треба боротися.

"Зміни можна розвернути, особливо коли йдеться про вибори. Можна зупинити будь-які процеси. Ми почали багато змін, але за кожну зміну треба боротися і дати результат. Тож потрібні професійні і якісні дії", - зазначив Гройсман.

Серед таких професійних дій, наголосив Прем’єр-міністр, - закріплення децентралізації у Конституції, проведення програм підтримки промисловості, захисту бізнесу, а також прораховане і обґрунтоване урахування можливостей економіки при підвищенні соціальних стандартів.