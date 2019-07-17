Гройсман вважає, що реформу децентралізації треба закріпити у Конституції

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що після парламентських виборів реформу децентралізації мають закріпити в Конституції, або ж нав’язуватимуть федералізацію.

Про це він сказав під час засідання уряду 17 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що таке децентралізація? Це нові дороги, новий освітній простір і багато речей, які потрібні кожній родині. Що буде далі? Або завершимо формування громад, або законсервуємо стару систему і знищимо фінансову децентралізацію. Або закріпимо децентралізацію в Конституції, або нам будуть нав’язувати федералізацію», – сказав Гройсман.

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Глава уряду наголосив, що вже за кілька днів в Україні відбудуться парламентські вибори: буде сформовано новий склад Верховної Ради, новий склад коаліції, а відтак – новий склад уряду.

Гройсман зауважив, що дуже важливо, аби з 22 липня – після виборів – ті ключові зміни, які були започатковані для побудови сильної і успішної України, не були зупинені і згорнуті, а були захищені і продовжені.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

Фото: kmu.gov.ua