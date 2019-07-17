Президент - про дострокові вибори до місцевих рад: Забагато виборів

Питання про дострокові вибори до місцевих рад поки що не вирішене - забагато виборів.

Так сказав Президент України Володимир Зеленський журналістам у Харкові після наради з природоохоронних проблем в Українському НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо дострокових виборів до місцевих рад поки що не знаю. Думаю. У такий термін забагато виборів", - зазначив Зеленський.

За його словами, складна ситуація в областях, де він уже побував: "У мене складний діалог. Може, і вирішимо (проводити вибори - ред.). Подивимося, як працюватимуть на місцях".

Коментуючи інші думки членів своєї команди, включаючи керівника партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, Зеленський сказав: "Почую кожного і виберу правильний варіант".

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Як раніше повідомляв Укрінформ, 17 липня Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Харківщину з того, що облетів території місцевих лісгоспів, де "чорні" лісоруби безкарно вирубують столітні дуби. Зеленський поділився враженнями від побаченого на нараді за участю представників лісового відомства, влади і силових структур, і вимагав від силовиків знайти винних і віддати їх під суд. Якщо вони не зможуть це зробити, додав Зеленський, то на їхнє місце будуть призначені нові люди.