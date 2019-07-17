Зеленський візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики

Президент України Володимир Зеленський 18 липня візьме участь у засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"У четвер, 18 липня, о 10 год. за участю Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Національної ради з питань антикорупційної політики", - йдеться у повідомленні.

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Місце проведення засідання - Офіс Президента України (вул. Банкова, 11).

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський направив Голові Верховної Ради Андрію Парубію звернення з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту в четвер, 18 липня для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроєктів.