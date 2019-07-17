Офіс Президента готує для нової Ради законопроєкти щодо інформполітики

В Офісі Президента напрацьовують пакети галузевих законопроєктів, зокрема з інформполітики, які планують внести до Верховної Ради нового скликання протягом перших двох місяців.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в коментарі Укрінформу.

“Наразі ми розглядаємо за доцільне ухвалення пакету законопроєктів щодо інформаційної безпеки, інформаційної політики в державі, який нині напрацьовується в Офісі Президента. Також у нас напрацьовуються пакети законопроєктів із усіх тематик для того, щоб у перші, я думаю, декілька місяців — може, один чи два — вони вносилися (до Верховної Ради — ред.), у тому числі й із інформаційної політики”, — зазначив Тимошенко.

При цьому він підкреслив, що в Офісі Президента розглядають можливість ухвалення таких пакетів законопроєктів відразу після початку роботи Верховної Ради IX скликання.

“Це не питання року, двох чи трьох. Ми хочемо, відразу, коли запуститься нова Верховна Рада, приймати законопроєкти, в тому числі — й із інформаційної безпеки”, — уточнив заступник керівника ОПУ.