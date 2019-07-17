РФ постійно на політичному рівні ставить під сумнів слідство у справі MH17- Зеркаль

РФ у ході розслідування трагедії літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" не просто заважала, а постійно висувала нові версії та не надавала вчасно інформацію.

Про це зазначила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у коментарі до 5-их роковин збиття літака, опублікованому на сторінці МЗС у Twitter.

“Росія не просто заважала. Росія весь час висувала нові версії. Вони не надавали вчасно інформацію. Крім того, вони весь час на політичному рівні ставлять під сумнів узагалі слідство і його ефективність. Це і є перешкоджання слідству”, - підкреслила дипломат.

Як повідомлялося, 5 років тому пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири і 15 членів екіпажу загинули.