У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ

"У Мінську почали роботу робочі підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні також заплановано засідання Тристоронньої контактної групи.

Попередня зустріч відбулася 2 липня.

Фото: twitter.com/BelarusMID