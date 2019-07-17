У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ
Укрінформ
У столиці Білорусі Мінську у вівторок почалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України.
Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter.
"У Мінську почали роботу робочі підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні також заплановано засідання Тристоронньої контактної групи.
Попередня зустріч відбулася 2 липня.
Фото: twitter.com/BelarusMID