Волкер сподівається, що Москва погодиться на обмін полоненими

Волкер сподівається, що Москва погодиться на обмін полоненими

Укрінформ
Спеціальний представник США з питань українських перемовин Курт Волкер сподівається, що РФ погодиться на обмін полоненими, і, в разі успіху, це стане результатом прямої взаємодії президентів Зеленського та Путіна.

Про це він написав у вівторок, 16 липня, на власній сторінці у Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

«Я щиро сподіваюся, що Москва погодиться на обмін полоненими. Це буде важливим кроком для створення довіри та возз’єднання бранців зі своїми сім’ями», - написав він. 

За словами американського дипломата, якщо обмін відбудеться, це буде «результатом прямої взаємодії президентів Зеленського та Путіна». 

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Як повідомляв Укрінформ, 16 липня заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко повідомив на брифінгу, що дипломатичні радники Нормандського формату на зустрічі 12 липня домовилися про проведення протягом місяця обміну певної кількості бранцями.

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