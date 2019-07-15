Секретар РНБО зустрівся у США з Болтоном і Волкером

Секретар РНБО України Олександр Данилюк відвідав з візитом США, і провів зустрічі з американськими політиками, державними діячами, аналітиками, експертами та дипломатами.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони.

"Секретар РНБО України зустрівся з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, радником з національної безпеки віцепрезидента США генералом Кейтом Келлогом, спеціальним представником Державного Департаменту США з питань України Куртом Волкером, зі спеціальним помічником президента, старшим директором з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки США Фіоною Хілл та з радником президента США з питань національної безпеки у 2005-2009 роках Стівеном Хедлі. Співрозмовники обговорили перспективи розвитку українсько-американських відносин в нових політичних умовах та можливості інтенсифікації співпраці між Україною та США у безпековій сфері", - йдеться у повідомленні.

Данилюк відвідав США/Фото: rnbo.gov.ua

Також були обговорені питання українсько-американського співробітництва в енергетичній сфері, перспективи та ключові напрями двосторонніх відносин України та США на новому етапі під час зустрічей Секретаря РНБО України з міністром енергетики США Ріком Пері, з заступником держсекретаря США з енергетичних ресурсів Френсісом Фенноном.

Крім того, в рамках візиту до США Секретар РНБО України Данилюк зустрівся з представником США в ЄС Гордоном Сондландом, з сенаторами США Роном Джонсоном і Тедом Крузом, заступником міністра оборони США Джоном Рудом та з заступником державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Андреа Томпсон.

Олександр Данилюк обговорив також питання фінансового співробітництва з заступником міністра фінансів США Джастіном Музінічем, президентом Світового Банку Девідом Малпассом, віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації Джорджиною Бейкер, віцепрезидентом Світового банку по регіону Європи і Центральної Азії Сірілом Мюллером та Главою місії МВФ - Роном Ван Рудером.

Читайте також: Партія Зеленського готова люструвати Данилюка та Абромавичуса

Про інтенсифікацію співробітництва у сфері кібербезпеки йшлося під час зустрічі секретаря РНБО України Олександра Данилюка з директором агентства кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США, міністерства внутрішньої безпеки США Крістофером Кребсом. Співрозмовники обговорили процес координації роботи та перспективи тісної взаємодії України і Сполучених Штатів, та подальше посилення можливостей РНБО як координаційного органу у питаннях кібербезпеки.