Зеленський і Меркель обговорили зустріч "нормандських радників"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо ситуації на Донбасі, звільнення українських бранців Росії та транзиту газу.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"16 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

За даними ОП, було позитивно відзначено результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у Нормандському форматі в Парижі, що має надати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи.

Крім того, Президент України та Федеральний канцлер Німеччини наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в’язнів, а також завершенні процесу розведення сил та засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.

Зеленський та Меркель також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України.

Окрема увага була приділена обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проєктів.