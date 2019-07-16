Зеленський і Меркель обговорили зустріч "нормандських радників"
Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.
"16 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
За даними ОП, було позитивно відзначено результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у Нормандському форматі в Парижі, що має надати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи.
Крім того, Президент України та Федеральний канцлер Німеччини наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в’язнів, а також завершенні процесу розведення сил та засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.
Зеленський та Меркель також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України.
Окрема увага була приділена обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проєктів.