МЗС попросить дати правову оцінку візиту Сіярто на Закарпаття

Міністерство закордонних справ звернеться до компетентних органів України щодо надання правової оцінки візиту відвідання Закарпатської області очільником зовнішньополітичного відомства Угорщини Петером Сіярто.

Про це йдеться у коментарі МЗС.

"МЗС звернеться до компетентних органів України з проханням надати правову оцінку зазначеній ситуації", - повідомили в МЗС та нагадали, що "ігноруючи відповідні рекомендації МЗС України, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 16 липня 2019 року відвідав м. Берегове Закарпатської області України, де взяв участь у низці публічних заходів".

У міністерстві розповіли, що в офіційній ноті Посольства Угорщини в Україні зазначено, що цей візит Сіярто здійснив на запрошення народного депутата України Василя Брензовича, який є кандидатом в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

Водночас наголошується, що пунктом 1 частини першої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України" передбачено, що участь у передвиборній агітації забороняється іноземцям та особам без громадянства, у тому числі в публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії — суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати.

Крім того, у МЗС відзначили, що стаття 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року передбачає, що всі особи, які користуються дипломатичними привілеями та імунітетами, зобов’язані поважати закони та постанови держави перебування, а також зобов’язані не втручатися у внутрішні справи цієї держави.