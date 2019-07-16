Візит угорських урядовців на Закарпаття перед виборами Ради є неприпустимим – Пристайко

Візит делегації офіційних осіб Угорщини до Закарпатської області напередодні проведення парламентських виборів в Україні є неприпустимим.

Про це під час брифінгу 16 липня заявив заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко, повідомляє сайт глави держави.

Він нагадав, що МЗС України зверталося до угорських колег з проханням до закінчення парламентських виборів уникати кроків, які можуть розглядатися як завуальована підтримка певних політичних сил. Зокрема, це стосується зустрічі одного з народних депутатів України з Прем’єр-міністром Угорщини.

"Мені здається, що у той момент, коли відбувається підготовка до виборів, можна було б, як сусідній і дружній державі, утриматися від таких поїздок. Саме така рекомендація була. На жаль, угорські колеги не почули нас і почали діяти волюнтаристськи. Ми – цивілізована країна і не забороняємо в’їзд, наприклад, міністру Сіярто, який сьогодні прибув до України", – зазначив Пристайко.

За словами заступника керівника Офісу Президента, міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто пропонувалося відвідати спочатку Київ, а потім з представниками України – Закарпатську область і провести там низку зустрічей.

"На жаль, угорська сторона нас не почула. Вона вирішила робити так, як вона робить уже певний час. Я вважаю, що ця практика є неприпустимою. І Міністерство закордонних справ з новим керівником, і Офіс Президента вживатимуть певних заходів, щоб це не повторювалося", – наголосив Пристайко.

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Як повідомлялося, учора заступник міністра закордонних справ Євген Божок провів зустріч з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто на тлі повідомлень про візити угорських високопосадовців на Закарпаття перед виборами. Божок підкреслив, що Будапешт повинен бути обережним і дотримуватися "червоних ліній" під час спілкування з українськими громадянами угорського походження в Закарпатській області.

16 липня глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Закарпаття, де була запланована зустріч з представниками місцевих угорських громадських організацій, відтак не бачить у цьому втручання в українські вибори.

21 липня в Україні пройдуть парламентські вибори. Від угорської нацменшини по мажоритарному округу №73 балотується Василь Брензович. Він також був присутній на зустрічі Сіярто з представниками громадських організацій та пресою в Береговому.