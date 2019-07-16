Клімкін хоче запропонувати українську як одну з офіційних мов ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна як один із засновників ООН може запропонувати зробити українську однією з офіційних мов цієї організації.

Про це Клімкін написав у Facebook.

"Сьогодні російський представник з трибуни Ради безпеки ООН вчергове збирається розповідати про утиски російської мови в Україні... Представник Росії буде говорити російською мовою. Тому що ще при створенні ООН в 1945 році Статут було видано в тому числі й російською, а в 1946 році вона стала однією з офіційних мов поважної організації. Але ж час минає. СРСР, який був засновником ООН, вже не існує. І чим, скажіть, російська досі так важлива?.. Чи не прийшов час передивитись цю систему?" - зазначив Клімкін.

На його думку, можна порушити питання реформування ООН і більш глобально, зокрема, поговорити та про систему Ради безпеки, і про право вето, але якщо всіх так цікавить мовне питання, можна розпочати та з нього.

У цьому контексті міністр нагадав, що МЗС зараз активно просуває різні ініціативи щодо ствердження української мови та транслітерації, зокрема відзначив як успішну кампанію #KyivNotKiev.

"Так само пригадую, як у 2014 році вирішили проводити засідання в ГУАМ англійською, а не російською. Нас підтримали. Можемо, власне, і ООН нашу мову в якості офіційної запропонувати. А що, Україна теж засновник", - зауважив Клімкін.

Він додав, що насправді часи дійсно змінюються і якоїсь визначальної ролі російської мови в архітектурі міжнародних відносин він сьогодні не бачить.

"І це я ще мовчу про російський цинічний маневр провести це засідання і за декілька днів перед нашими виборами, і буквально напередодні п`ятої річниці #MH17", - акцентував Клімкін.

Насамкінець він привітав усіх з тим, що наш мовний закон сьогодні вступив в дію і зазначив, що "не проти жодної іншої мови, я тільки за. За українську".

Як повідомлялося, засідання Ради безпеки ООН, ініційоване делегацією РФ для обговорення українського "мовного закону", призначене на 17:00 за київським часом.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляє, що до функцій Ради безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, а функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.

Напередодні постпред України Володимир Єльченко розповів, що Україна та її західні партнери використають засідання, аби говорити не про українську мову, а про роковини збиття МН17, незаконне утримання Росією військовополонених українських моряків попри рішення трибуналу ООН, ескалацію на Донбасі та розстріл українських медиків.