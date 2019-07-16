Зеленський відвідає Варшаву 1 вересня на запрошення Дуди

Президент України Володимир Зеленський на запрошення польської сторони у вересні здійснить візит до польської столиці Варшави.

Про це заявив на брифінгу у вівторок, 16 липня, заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дійсно плануємо візит (Президента України Володимира Зеленського - ред.) у Польщу 1 вересня на запрошення президента Дуди. Офіційно українська сторона підтвердила свою участь. Там збирається багато лідерів, я думаю, що і президент США обов'язково приїде, враховуючи тему цієї зустрічі у Варшаві", - сказав Пристайко.

Коментуючи спірні історичні питання між Україною та Польщею, заступник керівника Офісу Президента України висловив переконання, що з польською стороною ми "не те, що готові, ми зречені, щоб жити в мирі і в щасті".

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"Це наші сусіди, наші найближчі брати і, фактично, ви знаєте, що нас від них відрізняє хіба що латиниця і католицизм проти православ'я. Ми усвідомлюємо нашу складну історію і маємо зробити необхідні кроки, щоб знайти можливість існувати разом. У нас є один спільний ворог. У нас є необхідність жити разом в дружбі і мирі", - підкреслив Пристайко.

Він поінформував про домовленість найближчим часом зустрітися з польським колегою - радником Президента, "щоб допомогти зсунути з мертвої точки всі питання". "Ексгумація - тільки одне з цих питань", - зазначив Пристайко.