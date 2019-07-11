Дуда попросив Зеленського про відновлення ексгумації загиблих поляків в Україні

Дозвіл української сторони на відновлення ексгумацій польських жертв на Волині дасть можливість вшанувати пам'ять загиблих поляків і нормалізувати польсько-українські відносини.

Про це в четвер у Варшаві після покладання вінку до монументу загиблим полякам у трагічних подіях на Волині в 1943-1944 роках в рамках відзначення у Польщі "Національного дня пам’яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої" заявив президент РП Анджей Дуда.

"Аби не було злої пам’яті чи ворожості необхідним є вшанування. А умовою цього вшанування є те, щоб українська сторона погодилася на проведення ексгумацій для того, щоб можна було позначити могили, щоб нащадки знали ці місця, куди можуть поїхати, де можуть запалити лампадку, покласти квіти, помолитися, де можуть задуматися і згадати про своїх рідних. На цьому маємо будувати наші відносини на майбутнє", - підкреслив Дуда.

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Він додав, що під час зустрічі у Брюсселі (4 червня - ред.) він попросив Президента України Володимира Зеленського про відновлення ексгумацій польських жертв в Україні.

У поминальних заходах у Варшаві з нагоди 76-ї річниці Волинської трагедії у четвер також взяли участь посол і дипломати Посольства України в Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, українсько-польські історичні відносини загострилися у квітні 2017 року, коли польські націоналісти за підтримки місцевої влади знищили на кладовищі в селі Грушовичі поблизу Перемишля пам'ятник воякам УПА. Відразу після цього Київ заблокував проведення поляками ексгумацій в Україні, наполягаючи на відбудові знищених вандалами за останні роки на півдні Польщі українських місць пам'яті. Проблему не вирішено й досі. Польська сторона наполягає на розблокуванні можливості ведення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні, а українська — на необхідності відбудови зруйнованих місць пам'яті.

В Україні та Польщі різне ставлення до подій на Волині та у Східній Галичині 1943-1944 років. Сейм Польщі назвав Волинську трагедію геноцидом польського народу, українські історики це заперечують. Польські історики покладають відповідальність за вбивства цивільного населення виключно на ОУН і УПА, а більшість українських істориків переконані у відповідальності за злочини обох сторін.

У Польщі вважають, що в результаті етнічних чисток загинуло понад 100 тис. поляків і 5-10 тис. українців. Натомість в Україні говорять про кілька десятків тисяч убитих поляків та до 20 тис. українців.