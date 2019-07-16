Пристайко: Якою мовою говорити - це внутрішнє питання України, а не Росії в ООН

"Це наше з вами рішення, якою мовою ми розмовляємо, ніхто не має права і не повинен нав'язувати. Маючи на увазі "нас", я маю на увазі всіх українців, які всіма мовами говорять на нашій землі. Яким чином забезпечити права національних меншин і кожне бажання людини говорити тією мовою, яка є зручнішою, яка є мовою матері. Разом з тим, яким чином забезпечити переважну роль державної мови - це якраз є предмет нашої внутрішньої дискусії, а не Російської Федерації в Раді Безпеки ООН", - наголосив Пристайко.

Він також проінформував, що українські дипломати готові до засідання й в Офісі Президента, разом з ними вивчалися ті пропозиції, які будуть сьогодні оголошені нашим представником в ООН.

Крім того, заступник керівника ОП розраховує, що ще до початку засідання Президент чіткіше "прояснить позицію", яка, за його словами, є, яка вироблена, щоб спрямувати дипломатичні зусилля.

Також він нагадав, що участь у Радбезі ООН братимуть і міжнародні партнери України.

Як повідомлялося, засідання Ради Безпеки ООН, ініційоване делегацією РФ для обговорення українського «мовного закону», призначене на 17:00 за київським часом.

Делегація РФ скликає 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності у цей день.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак, тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляє, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.

Напередодні постпред України Володимир Єльченко розповів, що Україна та її західні партнери використають засідання, аби говорити не про українську мову, а про роковини збиття МН17, незаконне утримання Росією військовополонених українських моряків попри рішення трибуналу ООН, ескалацію на Донбасі та розстріл українських медиків.