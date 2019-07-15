Керівник РИА Новости-Украина сьогодні може вийти на волю — ГПУ

У Генпрокуратурі припускають, що Подільський райсуд під час засідання 15 липня може ухвалити рішення про обрання керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському запобіжного заходу не пов’язаного з триманням під вартою.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

“Сьогодні о 16.15 в приміщенні Подільського райсуду відбудеться засідання у справі керівника пропагандистського на території України інформагентства “РІА-новості” Кирила Вишинського. Що очікується? Що ця людина, офіційно за рішенням суду, вийде на волю”, - зазначила вона.

У ГПУ вважають, що Вишинський може вийти під заставу завдяки рішенню Конституційного суду, яким було скасовано ч .5 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу, яка передбачала безальтернативний арешт для осіб, що підозрюються у державній зраді і тероризмі.

Крім того, у відомстві припускають, що обранню більш м’якого запобіжного заходу Вишинському може посприяти “привезений російським журналістом лист мами і маленької записочки, яку передали в руки президенту”.

У ГПУ зазначають, що Вишинський важливий для Путіна. І його можна було б обміняти або на 24 український моряків, або на українського журналіста Романа Сущенка, або на українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомляв Укрінформ, суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акту щодо керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Таке рішення було ухвалене після звернення сторони обвинувачення з проханням перенесення розгляду справи - для ознайомлення із матеріалами справи.

28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду виніс ухвалу про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Вишинського, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів Вишинського на згадану ухвалу від 28 травня 2018 року.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський на засіданні суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.