Головред "Еха Москви" привіз Зеленському лист від матері Вишинського

Головний редактор радіостанції “Ехо Москви” Олексій Венедиктов привіз до Києва лист від матері заарештованого головного редактора “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського до Президента України Володимира Зеленського.

Про це Венедиктов повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Привіз особистого листа мами Кирила Вишинського Лариси Романівни Президенту України Володимиру Зеленському. Адресату передали”, - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акту щодо керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Таке рішення було ухвалене після звернення сторони обвинувачення з проханням перенесення розгляду справи - для ознайомлення із матеріалами справи.

28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду виніс ухвалу про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Вишинського, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів Вишинського на згадану ухвалу від 28 травня 2018 року.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський на засіданні суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.