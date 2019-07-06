Вишинський 15 липня може вийти під заставу — прокурор АР Крим

Підозрюваний у держзраді керівник "РИА Новости-Украина" Кирил Вишинський може вийти під заставу вже 15 липня. Після цього йому можуть допомогти втекти за кордон.

Про це у статті для DT.UA попередив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

"У четвер один із районних судів м. Києва, фактично, дав можливість звільнити з-під варти особу, яка, фінансуючись російською стороною, готувала й розміщувала в мережі Інтернет матеріали антиукраїнського спрямування, що містили заклики до зміни меж території України. Аналогічні рішення потенційно можуть бути прийняті найближчим часом ще у трьох кримінальних провадженнях", - пише Мамедов.

Йдеться про Вишинського, у справі якого на 15 липня призначено судове засідання.

Мамедов припускає, що адвокати клопотатимуть про призначення йому застави як альтернативи тримання під вартою, бо це стало можливим після того, як Конституційний суд 25 червня визнав неконституційною норму КПК, що зобов'язувала суд застосовувати безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою до підозрюваного у вчиненні державної зради та інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки.

"Маючи прецеденти, ми всі розуміємо, до чого може призвести його вихід з-під варти, хто може заплатити за нього заставу — навіть на космічну суму — й допомогти втекти за кордон з метою подальшого уникнення відповідальності", - додав прокурор АР Крим.

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Як повідомляв Укрінформ, суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акту щодо керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Таке рішення було ухвалене після звернення сторони обвинувачення з проханням перенесення розгляду справи - для ознайомлення із матеріалами справи.

28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду виніс ухвалу про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Вишинського, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів Вишинського на згадану ухвалу від 28 травня 2018 року.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський на засіданні суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.