Суд у справі Вишинського перенесли через зміну прокурорів

Стороні обвинувачення у справі щодо керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського необхідні кілька днів для підготовки у зв'язку із зміною групи прокурорів.

Так кореспондентові Укрінформу пояснив своє звернення до суду прокурор відділу прокуратури АРК Павло Чернишенко.

"На належному рівні підтримувати обвинувачення, в тому числі брати участь у розгляді або клопотання сторони захисту про обрання зміни, чи скасування запобіжного заходу, на даний момент на належному рівні не можна, у зв'язку з чим попросили перенести розгляд", - сказав він.

Суд у справі Вишинського перенесли на 15 липня / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

За словами Чернишенка, нині у складі групи обвинувачення працює вісім прокурорів.

"До 15 липня нам вистачить часу і ми докладатимемо всіх зусиль, щоб бути готовими на цю дату", - сказав він.

Водночас Чернишенко зауважив, що сторона обвинувачення впевнена у своїй позиції та доказовій базі.

"Ми впевнені в тому, що запобіжний захід, який діє на даний момент, є обгрунтованим, і звісно, ми будемо наполягати на законному рішенні", - наголосив прокурор.

Як повідомляв Укрінформ, суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акту щодо керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Таке рішення було ухвалене після звернення сторони обвинувачення з проханням перенесення розгляду справи - для ознайомлення із матеріалами справи.

28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду виніс ухвалу про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Вишинського, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів Вишинського на згадану ухвалу від 28 травня 2018 року.

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Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський на засіданні суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.