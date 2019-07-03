Суд у справі Вишинського перенесли на 15 липня

"Відкласти розгляд справи до 15.07 о 16.15", - заявила суддя.

Засідання загалом тривало 20 хвилин. Під час засідання прокурори звернулися до суду з проханням перенести розгляд на кілька днів - у зв'язку із залученням до справи нових прокурорів, які ще тільки мають ознайомитися з матеріалами.

Cуддя порадила прокурорам до наступного засідання "ретельно підготуватися у справі, щоб у майбутньому таких випадків більше не було."

Як повідомлялося, 28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду виніс ухвалу про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Вишинського, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів Вишинського на згадану ухвалу від 28 травня 2018 року.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.