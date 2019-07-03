Вишинського вже привезли до суду, у залі - тиснява
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На місці вже захисники Вишинського та прокурор. Самого Вишинського доправили до суду о 16:30.
Частині журналістів не вдалося знайти місце у судовій залі, змушені чекати поза нею.
Біля будівлі суду чергує близько 20 правоохоронців.
Початок засідання було анонсовано на 17:00.
Як повідомлялося, 28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області постановив ухвалу про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Вишинського, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів Вишинського на згадану ухвалу від 28 травня 2018 року.
Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.
Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.
Пізніше Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.
7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинському до 22 липня.