Вишинського вже привезли до суду, у залі - тиснява

Вишинського вже привезли до суду, у залі - тиснява

Укрінформ
У залі Подільського райсуду міста Києва, який сьогодні розглядатиме обвинувальний акт щодо керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, тиснява через велику кількість людей, які прийшли на засідання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На місці вже захисники Вишинського та прокурор. Самого Вишинського доправили до суду о 16:30.

Частині журналістів не вдалося знайти місце у судовій залі, змушені чекати поза нею.

Біля будівлі суду чергує близько 20 правоохоронців.

Початок засідання було анонсовано на 17:00.

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Як повідомлялося, 28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області постановив ухвалу про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Вишинського, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів Вишинського на згадану ухвалу від 28 травня 2018 року.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він усі обвинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинському до 22 липня.

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