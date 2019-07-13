Росія опустила журналістські стандарти до рівня військового злочинця

Росія вкотре цинічно використовує нібито «поважного іноземного журналіста» з метою виправдання та легалізації злочинів кремлівського режиму проти України під час військової агресії на Донбасі.

На цьому наголошується у зверненні Всесвітнього руху патріотів України до Міжнародної та Європейської федерації журналістів, Комітету захисту журналістів, національних журналістських спільнот, урядів демократичних країн світу, міжнародних організацій, громадянського суспільства, експертного середовища, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Йдеться про російського бойовика сербського походження Деяна Беріча, «легендарного» снайпера російських окупаційних військ на Донбасі з позивним «Декі», який нині має акредитацію при Міністерстві закордонних справ Російської Федерації», - заявили активісти, реагуючи на публікацію Укрінформу.

Як наголошується, терорист, який вбивав українців на неоголошеній Росією війні проти України, вже став «журналістом» та присутній на брифінгах міністерства закордонних справ у Москві.

«Російські так звані дипломати почали транслювати думку цього «об’єктивного іноземного журналіста» на рівні міжнародних організацій, як це сталося нещодавно на Форумі ОБСЄ», - констатували патріоти.

«Всесвітній рух патріотів України звертає увагу демократичної міжнародної спільноти, особливо журналістських організацій, громадських активістів, урядів демократичних країн на цю цинічну російську провокацію та застерігає: країна-агресор продовжує мобілізувати військових злочинців, прикриваючи їх «журналістами» на фронтах гібридної війни», - йдеться у зверненні.

Фото з сайту lb.ua