Зі снайперів – у журналісти: казус "Декі"

Україна розповіла в ОБСЄ, як Росія видає військового злочинця за журналіста

Ще вчора ти, іноземний найманець-снайпер, вбиваєш людей у чужій країні в інтересах третьої країни, вже завтра – ти журналіст, присутній на брифінгах міністерства закордонних справ цієї третьої країни. Фантастична, здавалося б, ситуація, втім – цілком реальна, якщо мова йде про країну викривлених дзеркал, якою є нинішня Російська Федерація – чорне є білим, військовий злочинець – поважним іноземним журналістом, слова якого цінують у МЗС і транслюють на міжнародну аудиторію.

ГВИНТІВКУ "ДЕКІ" В ГАРДЕРОБІ МЗС ЗАЛИШИВ?

Першим увагу до різкої трансформації російського бойовика сербського походження Деяна Беріча привернув увагу ще на початку березня відомий український журналіст в Москві Роман Цимбалюк.

Через специфіку роботи він є постійним "шанувальником" брифінгів директора департаменту інформації й преси МЗС РФ Марії Захарової. Увагу Романа привернув черговий брифінг речниці дипломатичної пропаганди Росії, який "з першого погляду, здавався звичайним набором російських штампів про те, як РФ бореться зі світовим злом". Утім, яким же було здивування кореспондента, коли він, придивившись в обличчя одного із "журналістів", з яким мило спілкувалася Захарова, впізнав найманця із Сербії Деяна Беріча з позивним "Декі" – "одного з найвідоміших на Донбасі", "легендарного" снайпера, як його ще недавно вихваляли російські пропагандистські ресурси.

"І з’ясувалося, що на брифінг приходять російські бойовики, які прославилися вбивством українських солдат", – констатував український журналіст у своєму відеоблозі.

Військовий злочинець і до цього був популярним серед російських пропагандистів, які "юзали" його в своїх інтерв’ю і телепередачах, знімаючи про нього фільми і розповідаючи від "першої особи" про "звірства хунти" на Донбасі. Втім, тепер він вийшов на новий рівень – брифінги в МЗС РФ.

"Ось воно — справжнє обличчя російського журналізму… Залишилось незрозумілим, "Декі" прийшов на брифінг до Маші зі снайперською гвинтівкою чи залишив її в гардеробі – так би мовити, щоб дуло не стирчало і не бентежити інших журналістів, адже туди ходять не лише фанати "руского міра", а й іноземці з інших країн", – зіронізував Роман Цимбалюк.

Хоча, яка війна, такі ж і журналісти. Гібридні. По типу "журналістів" всюдисущого LifeNews із ПЗРК у багажнику автомобіля біля захопленого бойовиками Краматорська в розпал боїв у 2014 році. Багато місцевих на Донбасі вже знають правило – "сторонися російських журналістів": де вони з’являються, там незабаром буде "обстріл укрів" і зйомка чергового пропагандистського сюжету для федеральних каналів. "Пресі" можна строчити і з кулемета по людях, це вам будь-який пореченков розкаже…

Але повернемося до нашого "Декі".

ХТО ТАКИЙ "ДЕКІ"

Деян Беріч (Dejan Beric), 1974 р.н., уродженець Сербії, давно відомий на сайті "Миротворець" – інтернетресурсі, який збирає інформацію в тому числі про бойовиків російських окупаційних сил на Донбасі.

"Активіст сербського четницького руху. Бойовик підрозділу "Північний вітер" 1-ї бригади батальйону "Юго-Восток", снайпер. Командир розвідроти окремого батальйону спецназу 5 омсбр "МО ДНР". Диверсант-снайпер із 1-ї "інтербригади Південного Сходу". Входить у бандформування "ДНР" із квітня 2014-го. Причетний до вбивств мирних жителів Донецька", – йдеться у короткій характеристиці персонажа.

В українських ЗМІ про "Декі" заговорили, коли в середині 2014 року найманець потрапив у полон до українських військових, втім незабаром опинився на свободі – його чи то обміняли, чи то викупили. Але після цього він не покаявся, продовживши займатися тим, що вміє найкраще – стріляти в людей.

Відповідно до інформації в мережі Інтернет, професійний снайпер Деян Беріч під час громадянської війни в Югославії в 1990-х роках воював на боці регулярної армії Мілошевича. Після мав бізнес із виробництва пластикових вікон, який збанкрутував, після чого Беріч втік до Росії, де пішов на заробітки на будівництво Олімпійського селища до Олімпійських ігор 2014 року.

Відразу після завершення Ігор Росія розпочала гібридну окупацію Кримського півострова, і Деян Беріч, вочевидь, уже завербований російськими спецслужбами, поїхав до Криму на інші "заробітки", цього разу – смертельні. Із завершенням "кримської" фази був відправлений разом з іншими найманцями на Донбас, де й розпочалася його "служба" в "армії ДНР" – одному з російських окупаційних корпусів. "Дослужився" до "капітана", отримав навіть "паспорт громадянина ДНР".

Має низку нагород як від т.з. "ДНР", так і від міністерства оборони Російської Федерації, зокрема, так звану медаль "За повернення Криму".

За його власними словами, на Донбасі керував групою снайперів. У відзнятому ж про нього фільмі стверджує, що вбив багато людей на Донбасі, але по ночах спить спокійно…

"ДЕКІ" ВИВОДЯТЬ НА РІВЕНЬ ОБСЄ

Ну, звичайно ж, як із таким "резюме" – й не піти в російську журналістику та не стати поважним іноземним кореспондентом на брифінгах МЗС РФ. Тим більше, в офісі Марії Захарової іноземному найманцю із "паспортом ДНР" лише раді – останній приходить, і окрім питань, ще й розповідає побрехеньки, як він на власні очі бачив обстріли "українськими карателями" мирних міст Донбасу. У швидкій реакції на відеоблог Цимбалюка, у МЗС РФ у березні заявили, що Беріч із 12 грудня 2018 року є кореспондентом якогось російського маловідомого мережевого ресурсу Politrussia, а отже там не побачили "будь-яких правових підстав не допускати Д.Беріча до брифінгів".

Але країна викривлених дзеркал не була б собою, якби не пішла ще далі й не зробила названого журналістом снайпера улюбленцем російських дипломатів в ОБСЄ…

Як стало відомо кореспонденту Укрінформу, росіяни винесли пропагандистські висловлювання "іноземного журналіста" Беріча на рівень Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки – одного з двох основних, постійно діючих органів цієї Організації.

І під час засідань Форуму (засідає щосереди), і під час засідань другого директивного органу ОБСЄ – Постійної ради (засідає щочетверга) – питання триваючої російської агресії проти України та незаконної окупації Криму обговорюється на постійній основі. Щотижня українська делегація та абсолютна більшість місій інших країн-учасниць указують та засуджують чергові прояви російської агресії, закликаючи Кремль припинити гібресію і звільнити українські території. Делегація ж РФ, за відсутності підтримки з боку інших країн, займається цинічним блюзнірством та у своїх виступах заперечує будь-яку свою причетність до розпочатої Кремлем війни, розповсюджуючи по залу як старі, так і створені за тиждень нові, пропагандистські тези, кліше і просто маячню.

Так, 19 червня під час засідання Форуму російська делегація вирішила навести трохи "доказів" на підтримку своїх абсурдних тверджень про нібито обстріли українським військовими мирних міст на Донбасі. Представник РФ зацитував відповідні "одкровення" від "іноземного журналіста", який побував на Донбасі й заявив це під час брифінгу 5 червня в МЗС РФ. Мовляв, це не ми говоримо, це ось – цілий іноземний журналіст так казав. Хоча, ні прізвища, ні видання тоді не пролунало.

3 липня на Форумі росіяни завели ту ж шарманку, звинувативши українську сторону в небажанні сприймати "об’єктивну інформацію" та пожуривши при цьому міжнародних журналістів, які пишуть свої репортажі про Донбас із Києва. Правду, мовляв, пише лише "сербський журналіст Деян Беріч із видання Politico", коментар якого про поїздку на Донбас ми наводили минулого разу.

УКРАЇНА В ОБСЄ: БЕРІЧ – УБИЦЯ, А НЕ ЖУРНАЛІСТ

Думається, пізніше в російській делегації вже пожалкували про сказане. Адже методом простого пошуку в Google слів "Деян Беріч" можна знайти дещо інше – і точно не "сербський журналіст Деян Беріч із видання Politico". Це, власне, й зробили в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, дипломати якого представляють Україну в т.ч. в ОБСЄ. А 10 липня представили на засіданні Форуму делегаціям країн-учасниць інформацію про "журналіста" Беріча з мозолями на пальцях не від ручки, а від зброї.

"На засіданні у середу ми відреагували на інформацію російської делегації про такого собі "сербського журналіста" Деяна Беріча. Усім делегаціям країн-учасниць ми детально, з демонстрацією слайдів, пояснили – що це за особа. Що він у жодному разі не представляє Сербію, як і не є журналістом. Він – військовий злочинець та вбивця, якого допускають на брифінги в МЗС РФ як нібито "іноземного журналіста" з метою продукування пропагандистських запитань і коментарів для дискредитації України, і ЗСУ зокрема", – заявив у коментарі кореспонденту Укрінформу заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

За словами дипломата, він у деталях розповів присутнім на засіданні й про "бойовий шлях" найманця із Сербії у складі російських окупаційних сил, і про його участь у боях на Донбасі проти українських сил, і про нагороди снайпера від офіційних російських установ за вбивство українців на Донбасі. Як і про, по суті, покривання російською стороною військового злочинця від правосуддя, адже, за законодавством Сербії, він має надовго сісти у в’язницю в разі повернення до країни.

"До речі, під час засідання представник делегації Сербії зацікавився цим випадком. Він наголосив, що кримінальний кодекс країни передбачає великий тюремний термін за участь у війні чи збройному конфлікті в іноземній країні, як і ще більший строк – за організацію участі (інших осіб — ред.) у війні чи збройному конфлікті в іноземній країні, під що саме і підпадає зазначений Деян Беріч. На його прохання – ми передали йому всю у нас наявну інформацію з цього приводу", – вказав І.Лоссовський.

Але найголовніше – те, додає дипломат, що присутні іноземні дипломати в ОБСЄ в черговий раз змогли переконатися, як працює російська дипломатична пропаганда.

Чергове викривлене дзеркало розбито…

Василь Короткий, Відень