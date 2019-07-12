У Президента не залишилося іншого варіанта, окрім як підписати закон про ТСК — Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наполягає на тому, щоб Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Тимчасові слідчі комісії, який передбачає процедуру імпічменту.

Про це спікер заявив під час засідання парламенту в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми справді опинилися у дуже дивній ситуації, коли людина, яка йшла на вибори, обіцяла відкриті списки, а подала перший свій закон про закриті списки. Коли новообраний Президент обіцяв, що внесе закон про імпічмент, але не підписує закон про ТСК, який прийняла Верховна Рада України. Я дуже детально розібрався разом з юристами у цій ситуації, чи може Голова підписати. На жаль, на цьому етапі Голова не може підписати. Згідно з Конституцією Голова підписує, коли є подолане вето і тоді, коли Президент не підписав. Зараз на підписі у Президента лежить закон про ТСК. Я наголошую, що він не має права вже вносити пропозиції в нього і ветувати його. Він може його тільки підписати. І це наше спільне завдання – змусити його підписати закон", - пояснив Парубій.

Водночас спікер нагадав, що на підпис Президенту передано також і закон про держпідтримку Пласту.

"Я весь час наголошував, що удар по пластунах, нанесений підло і підступно. Закон про Пласт має бути підписаний", - додав Парубій.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 червня ухвалила Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" №1098, який передбачає процедуру імпічменту Президента. 12 червня цей закон підписав спікер Андрій Парубій.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко 1 липня заявив, що, за його інформацією, Президент Зеленський ветував закон про ТСК.

3 липня Парубій закликав Офіс Президента негайно передати до парламенту будь-який документ, який би засвідчував розгляд главою держави закону про тимчасові слідчі комісії. Він уточнив, що 27 червня вичерпався термін, впродовж якого Президент мав надати відповідь щодо розгляду ним закону про ТСК. За словами спікера, згідно з Конституцією України, вже минуло 15 днів, після чого «мало бути або вето, або пояснення і доповнення, або підтримка цього закону».

8 липня представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук пообіцяв, що рішення Зеленського щодо закону про тимчасові слідчі комісії із нормами про процедуру імпічменту глави держави буде оприлюднено найближчим часом.

Закон "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" Верховна Рада ухвалила 30 травня. Цей закон вносить зміни до Законів «Про культуру» та «Про позашкільну освіту» з метою визначення формату державної підтримки Пласту.

3 липня Парубій нагадав, що 4 липня закінчується термін розгляду Президентом закону про державне визнання і державну підтримку «Пласту».