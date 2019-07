Клімкін відреагував на відмову Ради його звільнити

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на рішення Верховної Ради, яка не проголосувала за його відставку.

"Слухаю музику. Забавно, як Hotel California (пісня гурту Eagles – УП) старих-добрих Eagles перегукується з нашим сюрреалізмом.

"You can check out anytime you like, but you can never leave…" ("Ви можете виписатися будь-коли, але ніколи не зможете піти…"). Ну, а я у відпустці", - написав міністр у facebook.

Сьогодні, 11 липня, Рада відхилила проєкт постанови №10381 Президента Володимира Зеленського "Про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України".

6 червня Верховна Рада не підтримала президентський проєкт постанови про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, внесений до ВР 30 травня. Депутати тоді також відхилили проєкт постанови про відставку Клімкіна, який був підготовлений Комітетом ВР у закордонних справах після того, як він 17 травня написав відповідну заяву.

Після цього, 11 червня Президент Володимир Зеленський повторно вніс до парламенту подання на звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ та призначення на цей пост Вадима Пристайка.