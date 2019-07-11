Раді вдруге не вдалося звільнити Клімкіна

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанову про звільнення Павла Клімкіна підтримали 160 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня Верховна Рада не підтримала президентський проєкт постанови про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, внесений до ВР 30 травня. Депутати тоді також відхилили проєкт постанови про відставку Клімкіна, який був підготовлений Комітетом ВР у закордонних справах після того, як він 17 травня написав відповідну заяву. Після цього, 11 червня Президент Володимир Зеленський повторно вніс до парламенту подання на звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ та призначення на цей пост Вадима Пристайка.

Уранці 11 липня Комітет Верховної Ради у закордонних справах підтримав проєкти постанов щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.