Клімкін про вибори: Я не знайшов команди, якій би довіряв повністю

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив чому не йде на вибори у Верховну Раду, зокрема, з політичною силою "Європейська солідарність". За його словами, він не знайшов політичної команди, яка б викликала довіру.

Про це він сказав в інтерв'ю Громадському.

"Дуже просто. По-перше, у мене були пропозиції, не буду казати від кого. Мене розкрутили на те, що я вів перемовини зі Славою Вакарчуком. Але команди, якій би я довіряв повністю і яка б відповідала моїм очікуванням, я не знайшов. По-друге, я вважаю, що настав час зробити нелідерську команду в цій країні. Такі приклади були, про комуністичну партію не будемо згадувати, але був "Народний рух", - сказав Клімкін.

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На його думку, усі проєкти, які на сьогодні представлені в політиці, є суто лідерськими, а це не сприяє зміні ситуації в Україні.

"Тому я сказав, що я з друзями і тими, хто поділяє мої переконання, буду поступово будувати на довгу перспективу таку команду", - сказав Клімкін.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер 11 липня нардепи знову спробують за поданням президента звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначити на цей пост Вадима Пристайка.