Комітет рекомендує Раді звільнити Клімкіна і призначити Пристайка

Комітет Верховної Ради у закордонних справах підтримав проекти постанов щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Відповідні рішення комітет ухвалив на засіданні 11 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таким чином, члени комітету рекомендували парламенту розглянути ці кадрові питання під час засідання парламенту. Напередодні Голова ВР Андрій Парубій запевняв, що у випадку винесення рішень комітетом, ці питання Рада зможе розглянути 11 липня.

На засіданні комітету особисто був присутній Пристайко та представник Президента Руслан Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення очільником МЗС Вадима Пристайка. Вказані подання глава держави вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.