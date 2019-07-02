Клімкін йде у відпустку до вересня, обов'язки міністра виконуватиме Зеркаль

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін піде у відпустку з 3 липня, а його обов'язки тимчасово виконуватиме заступник міністра з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Починаючи з середи, 3 липня, міністр іде у відпустку. Обов'язки міністра тимчасово виконуватиме Олена Зеркаль. Відповідний наказ наразі на підписі у керівництва. За декілька днів, одразу після повернення із закордонного відрядження, вона візьме на себе керівництво зовнішньополітичним відомством", - зазначила Зеленко.

У відповідь на уточнююче запитання, на який термін Клімкін написав заяву про відпустку, речниця МЗС поінформувала, що "на максимальний, до вересня".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 липня звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення очільником МЗС Вадима Пристайка.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін 1 липня заявив, що вирішив піти у "політичну відпустку" для формування "справжньої команди".

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1 липня глава держави спрямував Прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

На брифінгу 27 червня Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків відповідно до рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

У відповідь Клімкін заявив, що Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України у справі про звільнення полонених моряків.