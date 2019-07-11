Не соромлюсь того, що робив останні 5 років і готовий відповідати - Турчинов

Тимчасово виконуючий обов'язки президента України з 23 лютого по 7 червня 2014 року, секретар РНБО (2014-2019 рр.) Олександр Турчинов заявив, що йому не соромно за свою діяльність на цих посадах.

Про це він написав у Facebook.

"2014 рік. В найскладніших умовах повної руйнації владної вертикалі і зовнішньої агресії ми змогли захистити та зберегти нашу країну, реанімувати вщент розвалену владу і переддефолтну економіку, відновити обороноздатність України, перезапустити всі інституції, що забезпечують безпеку держави, звільнити значну частину окупованої Росією української землі", - зазначив Турчинов.

За його словами, дії української влади за останні 5 років були "злочином" для російських окупантів та Кремля.

"Для Путіна і його маріонеток з "лугандону" наші дії були злочином. Саме тому проти мене і багатьох патріотів України в путінській Росії відкриті кримінальні справи та запроваджені санкції, а фейковий трибунал на окупованій території засудив мене до "найвищої міри покарання", - написав Турчинов.

Він підкреслив, що не соромиться за те, що робив 5 останніх років на своїх посада, і готовий відповідати за всі свої дії.

"Зі здивуванням дізнався, що до цієї кампанії долучився і пан Зеленський, який запропонував мене ще й люструвати. Мені не соромно за свою діяльність за останні п’ять років. Я дуже добре знаю, в якому стані була Україна 23 лютого 2014 року, і якою вона стала на 19 травня 2019. За всі свої рішення, за всі свої дії я готовий відповідати перед Богом і країною. Але мені шкода, що оточення чинного Президента синхронізує його заяви з брудними провокаціями тих, хто веде проти України жорстоку і криваву війну", - наголосив Турчинов.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський запропонував запровадити люстрацію для Президента України, народних депутатів, голови ВР, членів уряду, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.